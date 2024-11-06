66岁赵振夏：61岁结缘滑翔伞 他在天空划出别样风景

“现在，我和伞友们就盼着下雪，等雪过天晴，我们要驾着滑翔伞俯瞰雪后美景。”24日，我市滑翔伞运动爱好者赵振夏如是说。

赵振夏在“飞翔”

“现在，我和伞友们就盼着下雪，等雪过天晴，我们要驾着滑翔伞俯瞰雪后美景。”24日，我市滑翔伞运动爱好者赵振夏如是说。

今年66岁的赵振夏已经玩儿了5年滑翔伞，他和年轻人一样勇敢、富有激情，在天空中划出了一道道美丽的风景线。

老夫聊发少年狂 他61岁开始玩儿滑翔伞

滑翔伞运动体现的是速度和激情，受到年轻人的追捧。然而，在有着飞翔梦的赵振夏看来，滑翔伞运动不是年轻人的专属爱好。

“我玩儿滑翔伞，是受到弟弟赵振军的影响。”赵振夏说，他排行老大，赵振军是他最小的弟弟，从事滑翔伞运动20多年，是国内滑翔伞界的顶级飞行员，拥有滑翔伞的最高级别飞行执照。

退休前，赵振夏在河南六建工作，从事过操作塔吊和管理工作。“可能与我操作塔吊有关，我不恐高，有玩儿滑翔伞的基本条件。”赵振夏说，2019年，61岁的他接触到了滑翔伞运动，被深深吸引。

随后，在弟弟的指导下，赵振夏开始学习玩儿滑翔伞。弟弟给他讲了滑翔伞运动的理论知识，还教他如何抖伞，即地面控伞，把伞控制在头顶。

2019年5月的一天，经过上百次训练后，在教练的指挥下，赵振夏在洛阳万安山航空飞行营地实现了独立滑翔。

“独立滑翔，又称单飞。第一次单飞，我在空中只‘飞’了5分钟，但是非常激动。”赵振夏说，在海拔600多米的山坡起飞，俯瞰地面的草木，远处的美景尽收眼底。顺利落地后，那种成就感和满足感，让他决定继续“飞下去”。

赵振夏介绍，单飞时，要先戴上头盔、系牢安全扣，检查主钩连接，两手紧握操纵棒，进行抖伞，待伞到了头顶上方时，转身并压低身体的重心，向前快跑几步，利用空气的升力向着天空飞去。