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2024“洛阳球王”乒乓球争霸赛圆满收拍 城市级盛会未来可期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.23 12:05

 

　　体育盛事百花齐放，扮靓青春之城；乒乓健儿荣耀加冕，奏响追梦之歌。12月22日，随着年终总决赛优胜者名单揭晓，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛正式落下帷幕。

　　据统计，大赛通过文字、海报、短视频、直播、微博话题等形式在各平台刊发、推送稿件80余篇。抖音、视频号、微信、微博等平台联动发布相关内容，总曝光超2000万，形成多平台、多形式立体化传播。其中，#2024洛阳球王争霸赛#话题累计发布30余条视频作品，阅读量约1500万次。年终总决赛、颁奖盛典期间在抖音、视频号等平台开设直播5场，累计观看人数超10万，单场最高观看人数达3万。

　　高手齐聚竞技 诠释全民健身新风尚

　　近年，我市积极推进体育强市建设，扎实开展赛事名城创建行动，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系。据悉，从去年首届比赛举办至今，“洛阳球王”乒乓球争霸赛通过105场海选赛、7场赛季决赛、两场年度总决赛，为16000多名来自全国各地的运动员提供了切磋球技、交流友谊的平台。

　　2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛由市体育局、洛阳日报报业集团、市体育总会主办，市全民健身中心、各县区教育体育局、市乒乓球协会、洛阳网承办，各县区乒乓球协会协办，是对全民健身国家战略的进一步贯彻落实，也是落实市委、市政府关于“广泛开展社区体育活动”工作部署的重要举措，引领着城市运动新风尚，激发着经济发展新活力。

　　回顾全年赛事，可谓百花齐放，选手们纷纷拿出最好的状态，展开技术与经验的较量。“对手水平很高，一开始会紧张，真正全身心投入比赛后紧张状态有所缓解。”摘得年终总决赛青壮组桂冠的选手吴彦增坦言道，并表示这是他第二次参加“洛阳球王”乒乓球争霸赛，感觉赛事组织上更有秩序，氛围也更好。

　　“体育+”乘风起 激活城市发展新引擎

　　济济人才、顶级赛事是洛阳体育事业蓬勃发展的坚实根基，也是洛阳构建全民健身发展新格局、促进文体旅融合发展的强劲动力。以体育之力诠释城市魅力，洛阳正吸引越来越多人探索、扎根、筑梦，神都传奇口口相传，城市发展不断向“新”。乒乓赛场上，视觉盛宴高潮迭起，不少观众用镜头定格或燃情、或感动的难忘时刻；颁奖盛典上，乒乓操表演、国潮舞蹈用艺术诠释力与美，引发观众的强烈共鸣。“最近来洛阳旅游，碰巧得知球王争霸赛相关消息，平时也喜欢打球，就来赛场围观下。”观众小王说，“选手的表现比想象中还要精彩，观赛气氛也很燃。”

　　赛事虽落幕，精彩不停歇。据悉，在即将到来的2025年，更多振奋人心的全民健身活动、赛事品牌将和市民见面，“体育+”新业态、新热点呼之欲出，请拭目以待！（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸）

　　早先报道：三位“洛阳球王”加冕！乒乓球争霸赛年终总决赛圆满成功>>>
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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