鑫鑫铝业：产品质优受青睐 铆足干劲赶订单

近日，位于偃师区的洛阳鑫鑫铝业有限公司生产车间内一派繁忙，工人铆足干劲赶制订单产品。 近日，位于偃师区的洛阳鑫鑫铝业有限公司生产车间内一派繁忙，工人铆足干劲赶制订单产品。 该公司专注生产加工高精度铝板、铝带、铝箔等，产品广泛应用于交通运输、石油化工等行业。企业近年不断加大科研力度，持续推动产品向创新、绿色、高端化发展，产品深受市场青睐。目前，工人全力以赴赶制重点客户订单产品，确保完成年度目标任务。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王雷 摄)