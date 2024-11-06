鑫鑫铝业：产品质优受青睐 铆足干劲赶订单

近日，位于偃师区的洛阳鑫鑫铝业有限公司生产车间内一派繁忙，工人铆足干劲赶制订单产品。
近日，位于偃师区的洛阳鑫鑫铝业有限公司生产车间内一派繁忙，工人铆足干劲赶制订单产品。
近日，位于偃师区的洛阳鑫鑫铝业有限公司生产车间内一派繁忙，工人铆足干劲赶制订单产品。
该公司专注生产加工高精度铝板、铝带、铝箔等，产品广泛应用于交通运输、石油化工等行业。企业近年不断加大科研力度，持续推动产品向创新、绿色、高端化发展，产品深受市场青睐。目前，工人全力以赴赶制重点客户订单产品，确保完成年度目标任务。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王雷 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605