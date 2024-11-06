孟津区送庄镇：“苗”准致富路 “育”出新希望

眼下，冬季寒意渐浓，而在孟津区送庄镇送庄社区的蔬菜瓜果种植基地内，西瓜幼苗正在温暖舒适的大棚中悄然生长。
眼下，冬季寒意渐浓，而在孟津区送庄镇送庄社区的蔬菜瓜果种植基地内，西瓜幼苗正在温暖舒适的大棚中悄然生长。
眼下，冬季寒意渐浓，而在孟津区送庄镇送庄社区的蔬菜瓜果种植基地内，西瓜幼苗正在温暖舒适的大棚中悄然生长。
“以前西瓜育苗都凭经验、靠感觉，忙得喘不过气，效果还不一定好。现在我们引进现代化农业设备，设置好温度、湿度后，大棚就能自动放风、卷帘、浇水、升温等，育苗轻松多了。”该基地负责人郝红玲说，是智慧农业设施为大棚装上了“最强大脑”。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605