孟津区送庄镇：“苗”准致富路 “育”出新希望

眼下，冬季寒意渐浓，而在孟津区送庄镇送庄社区的蔬菜瓜果种植基地内，西瓜幼苗正在温暖舒适的大棚中悄然生长。

眼下，冬季寒意渐浓，而在孟津区送庄镇送庄社区的蔬菜瓜果种植基地内，西瓜幼苗正在温暖舒适的大棚中悄然生长。

“以前西瓜育苗都凭经验、靠感觉，忙得喘不过气，效果还不一定好。现在我们引进现代化农业设备，设置好温度、湿度后，大棚就能自动放风、卷帘、浇水、升温等，育苗轻松多了。”该基地负责人郝红玲说，是智慧农业设施为大棚装上了“最强大脑”。