冷空气来袭 洛阳即将迎来降温

今日洛阳晴天间多云，偏西风转偏北风2级～3级，气温0℃～10℃。 昨日，我市阳光充足，气温回升。 省气象台预计，从今日起，气温持续下降，19日降至近期低点。我省中西部、南部最高气温较前期下降6℃~8℃，全省大部分地区最高气温在2℃~4℃。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市多晴好天气。19日受西南气流影响，我市偏南部分地区有弱雨雪天气。22日、23日受冷空气扩散和低槽影响，我市有雨雪天气过程。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，偏西风转偏北风2级～3级，气温0℃～10℃。 明日：晴天转多云，偏北风转偏东风2级～3级，气温-2℃～6℃。 19日(周四)：阴天转多云，偏南部分地区有雨夹雪或雪，气温-2℃～4℃。 20日(周五)：晴天间多云，气温-2℃～9℃。 21日(周六)：晴天间多云，气温-2℃～6℃。 22日(周日)：晴天到多云，部分地区转雨夹雪或雪，气温-3℃～5℃。 23日(周一)：阴天有雨夹雪或雪，气温-3℃～4℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）