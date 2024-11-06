12月31日截止！城乡居民医保缴费期不再延长

按照国家、省有关部门的要求，2024年洛阳市城乡居民基本医疗保险集中缴费期截止日期为2024年12月31日，集中参保缴费期不再延长。 今日，“洛阳医保”微信公众号发布最新通知，内容如下： 关于不再延长2024年城乡居民基本医疗保险

集中参保缴费期的通知 各县区医保局，市医保中心： 按照国家、省有关部门的要求，2024年洛阳市城乡居民基本医疗保险集中缴费期截止日期为2024年12月31日，集中参保缴费期不再延长。 特此通知。 洛阳市医疗保障局

2024年12月16日 ⑥