洛阳启动重污染天气橙色预警响应

16日，洛报融媒记者从洛阳市生态环境保护委员会办公室获悉，从12月17日凌晨零时起，全市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应，解除时间另行通知。

16日，洛报融媒记者从洛阳市生态环境保护委员会办公室获悉，从12月17日凌晨零时起，全市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应，解除时间另行通知。

受全省整体扩散条件转差影响，12月18日至20日，洛阳将出现连续中度污染天气过程。为削减污染峰值、缩短污染时长、降低污染程度，保障公众身体健康，启动此次预警响应。

预警期间，全市的工业源、扬尘源和移动源应按照洛阳市2024年应急减排清单要求落实应急减排措施，确保在本次预警响应期间，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的20%。城市管理部门应增加清扫、洒水、喷雾等作业频次。交通运输部门应采取有效措施防治公路扬尘污染。

按照要求，预警期间，要严格落实城市区柴油货车禁限行规定。丝路大道(含)以东、二广高速(不含)以西、新310国道(不含)以南、208国道(原洛栾快速路)与S238省道交叉口(不含)以北区域，伊滨路(不含)以东、掘丁路(不含)以西、开元大道(不含)以南、南山大道(不含)以北区域，禁止重型柴油货车通行。

原则上，除城市运行保障车辆和执行任务特种车辆，城市和县城建成区内禁止重型和中型柴油货车、低速载货汽车和拖拉机通行。涉及民生保供的运输车辆不采取橙色预警响应禁限行措施。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵亚红）