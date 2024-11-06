洛阳市委常委会召开会议

16日，市委常委会召开会议，传达学习中央经济工作会议精神和习近平总书记重要讲话精神，并就做好安全生产、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推行林长制等提出要求。

市委常委会召开会议

传达学习中央经济工作会议精神

对做好安全生产、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推行林长制等提出要求

江凌主持 徐衣显、张玉杰出席 李保国、孙延文列席

16日，市委常委会召开会议，传达学习中央经济工作会议精神和习近平总书记重要讲话精神，并就做好安全生产、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推行林长制等提出要求。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、张玉杰出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议指出，这次中央经济工作会议，是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次十分重要的会议，为做好明年和今后一个时期经济工作指明了前进方向、提供了根本遵循。要深刻把握我国经济发展的重大成就，深刻认识到这些成就的取得根本在于习近平总书记的掌舵领航、在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，更加自觉坚定地拥护“两个确立”、做到“两个维护”。要深刻把握党中央对当前经济形势的分析研判，既把握大势、坚定信心，又正视困难、保持清醒，坚定不移办好自己的事，推动现代化洛阳建设不断取得新成效。要深刻把握党中央对明年经济工作的决策部署，抢抓超常规逆周期调节的政策机遇，紧盯全方位扩大国内需求的政策导向，持续用好改革和创新两大抓手，有效防范化解重点领域风险，努力把各方面积极因素转化为发展实绩，推动经济持续回升向好。要深刻把握加强党对经济工作领导的实践要求，坚持干字当头，强化正向激励，坚持求真务实，增强协同联动，加强预期管理，形成抓落实的强大合力，真正把党领导经济工作的优势转化为高质量发展的实效。要把贯彻落实中央经济工作会议精神和落实中共中央政治局会议部署要求、习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神等贯通起来，认真谋划明年经济工作，科学确定经济发展目标，确保中央、省委系列部署要求落实落细。

会议强调，要深入学习习近平总书记在第四次“一带一路”建设工作座谈会上的重要讲话精神，建好用好自贸区、综保区、跨境电商综试区等开放平台，不断扩大高水平对外开放。要深入领会习近平总书记向2024世界传统医药大会致贺信时的重要指示，发挥独特资源优势，加快推进中医药现代化、产业化，让传统医药更好造福人民。

会议传达了安全生产有关文件要求，研究全市安全生产工作。会议指出，要认真落实党中央、国务院和省委、省政府部署要求，强化“隐患就是事故”理念，全面压实属地管理、行业监管和企业主体责任，着力形成齐抓共管的工作格局，推动安全生产形势持续平稳。要突出治理重点，扎实开展“多合一”场所、“九小”场所、混业经营场所、老旧小区电动车管理、燃气、道路交通、教育等重点领域风险隐患排查治理，切实抓好“双节”期间安全防范工作，坚决守住安全底线，保持社会大局和谐稳定。

会议听取了全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况汇报。会议强调，要强化责任落实、政策落实和工作落实，坚持问题导向，精准开展防返贫动态监测帮扶，加强产业和就业等帮扶措施，用心用情做好驻村帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫致贫的底线。要坚持集中连片推进乡村振兴，提高乡村振兴规划编制可操作性，以产业集中连片发展为关键，分批提升乡村建设水平，加快建设宜居宜业和美乡村。

会议听取了我市全面推行林长制有关情况汇报。会议指出，生态优良是加快现代化洛阳建设的重要优势。要坚持以林长制为统领保护发展林业资源，压实林长责任，完善工作机制，及时研究重大问题，不断厚植生态优势。要加强林业生态涵养，高标准推进林相改造提升，优化林木树种结构，提升森林景观效果，有效带动生态旅游产业发展。要大力发展林下经济，在保障森林生态系统质量的前提下，因地制宜发展林下种植、林下养殖等复合经营，着力促进山区农民增收致富。要深化集体林权制度改革，进一步放活林地经营权，努力实现生态美、百姓富的有机统一。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)