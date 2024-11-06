即日起，洛龙区雅香西路调整为单向通行

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为优化通行环境，减少交通拥堵，预防交通事故发生，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，现将雅香西路(太康西路至五环街)调整为南向北单向通行。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为优化通行环境，减少交通拥堵，预防交通事故发生，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，现将雅香西路(太康西路至五环街)调整为南向北单向通行。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公告，洛龙区雅香西路实行单向通行，具体内容如下：
关于洛龙区雅香西路实行单向通行的公告
为优化通行环境，减少交通拥堵，预防交通事故发生，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，现将雅香西路(太康西路至五环街)调整为南向北单向通行。现将有关事项公告如下：
一、调整雅香西路(太康西路至五环街)为南向北单向通行；
二、途经车辆由太康西路口驶入，五环街口驶出，道路两侧禁止停放车辆，严禁逆向行驶；
三、对违反公告内容的道路交通违法行为，依照相关法律法规进行处罚。
请广大市民自觉遵守交通法律法规，严格按照交通指示通行。
公示期为：2024年12月16日至2024年12月22日
特此公告
洛阳市公安局交通警察支队七大队
2024年12月13日
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