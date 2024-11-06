伊川老人张红伟：回家养老不识闲儿 收藏2300多件老物件

如何丰富晚年生活，让每一天过得充实精彩，是不少老人关心的问题。

张红伟和他收藏的麦耧等老物件

如何丰富晚年生活，让每一天过得充实精彩，是不少老人关心的问题。伊川县彭婆镇柏树沟村村民张红伟回到老家养老不识闲儿，专注收集散落在民间的老物件，如今共收集了2300多件，办起了一座“民俗文化观赏馆”，用实际行动深刻诠释了“老有所为、老有所乐”的内涵。

专注收藏老物件，今年有100多件“入库”

张红伟的“民俗文化观赏馆”建在他家老宅原址之上，分为农具区、灶具区、家具区等，地上的织布机、风箱，靠墙放的木锨，每一个老物件都充满年代感，散发着岁月的气息。置身其中，仿佛时光倒流，回到了过去。

“你看这些粮票，是今年一位朋友捐赠的，他希望让更多人看到，了解过去的事物。”张红伟说，他累计收集了2300多件老物件，光今年就有100多件“入库”。

张红伟年轻时在外闯荡，盖厂房、建大桥，带领一支建筑队穿梭于洛城的各个角落。在外打拼了二三十年，2019年，他把活儿丢给孩子打理，自己回到老家，开启养老模式。“年纪大了，身体开始走下坡路，得学会放手。”他说。

当年夏天，张红伟回到闲置多年的老宅时，看到破败不堪的土坯房里还留有织布机、纺花车、风箱等老物件，触景生情，过去的一幕幕如老电影般在脑海中回放。

张红伟说，他的父亲是十里八乡闻名的木匠，老宅里的那些老物件，都是父亲亲手打造的。由此，他有了收集老物件的想法。