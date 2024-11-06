伦敦城市研究院院士马晓威：结合洛阳优势 营造洛阳人的洛阳

14日下午，新一期的大运讲堂在隋唐大运河文化博物馆学术报告厅举行。

14日下午，新一期的大运讲堂在隋唐大运河文化博物馆学术报告厅举行。伦敦城市研究院院士、明日城市品牌创始人马晓威以《城市更新与文化遗产》为题，从年轻人与城市、明日洛阳等章节，阐述了对城市发展的思考。对于洛阳如何更好地保护文化遗产、吸引青年人才、构建明日洛阳，马晓威有哪些建议？记者进行了采访。

营造大文化遗产保护的洛阳

马晓威是洛阳人，早年毕业于中央工艺美术学院，后在伦敦艺术学院、英国皇家艺术学院攻读建筑学位，拥有丰富的理论和实践经验。在他看来，洛阳的文化遗产非常丰富，在保护物质文化遗产、非物质文化遗产方面也取得了不俗的成绩。

马晓威表示，物质文化遗产、非物质文化遗产和不可见文化遗产都属于文化遗产。不可见文化遗产是指历史留给人类财富的一种新的、朝向未来的呈现方式，包括文化遗产和今天人们生活的关系等。

马晓威建议，洛阳在保护物质文化遗产、非物质文化遗产的基础上，还应加大对不可见文化遗产的保护力度，通过数字化技术为文化遗产活化创新提供新动能，让文化遗产在更广范围以更多元的形式“活起来”“火起来”。

营造拨动游客心弦的洛阳

马晓威认为，城市更新的目标，是让每个在城市里生活的个体都能追求更好的生活。这一观点与党的二十大报告中有关城市更新的内容相一致，“实施城市更新行动，推动城市结构调整优化和品质提升，转变城市开发建设方式，满足人民群众日益增长的美好生活需要”。

“我们每个人对城市的认知都是不同的，每个人心中都有自己的洛阳。”马晓威认为，在构建明日洛阳的时候，既要明确城市的核心是公共性，从公共属性的角度切入，还要构建“每个人的洛阳”，把个人的情绪、与情绪相关的东西和城市结合起来，建立感情连接，增加体验感，这样才能拨动游客的心弦，吸引更多游客来到洛阳，与洛阳产生共鸣。

此外，马晓威认为有必要构建洛阳的信息体。他解释说，对从未来过洛阳的外地人来说，他们是通过各种各样的信息初步了解洛阳的。因此，在构建城市时，除了构建洛阳的物理属性、文化属性，还应该有意识地构建洛阳的信息体，通过信息体扩大传播，这是人们对洛阳产生认知的一个重要方式。