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洛阳小伙儿郭韶博：瞄准3D打印赛道 闯出文旅新天地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.17 08:23

郭韶博在检查3D打印机

　　“咔嗒、咔嗒……”近日，在新安县汉关街道王沟社区，轻快且有节奏的声音飘荡在一处院落里。

　　这处院落是已经不再使用的王沟小学校园。记者推开一间教室的门，不仅声音听得更清，眼前也不禁一亮：原来的讲台、课桌都在，上面整齐地放着一台台正在运行的方形机器，随着机器顶部的一个部件左右来回摆动，模型一样的小凉亭雏形渐现。总之，这些机器让破旧的教室充满了科技气息。

　　“这是3D打印机，正在打印微观古建筑。我们在今年中秋节启动了这个乡村振兴特色项目，目前运行效果不错。”说话者名叫郭韶博，今年刚满30岁，是王沟社区的一名年轻党员。

3D打印的花瓶、宫灯

　　大学时代，郭韶博学的是土木工程专业。一次偶然机会，他在电影《十二生肖》中第一次看到了3D打印，顿感神奇，对此产生了浓厚的兴趣。后来，他在各大网络论坛、学校图书馆搜集相关资料和知识进行“沉浸式学习”。

　　“这些年，文旅市场火爆，咱洛阳历史文化底蕴深厚，社区也想做文创产业。”王沟社区党支部书记、居委会主任郭红伟说，郭韶博喜欢3D打印技术的事情在社区尽人皆知，这些年他也积累了丰富的理论知识和实践经验，是牵头发展文创产业的最佳人选。于是，社区向他发出邀请，并把王沟小学教室提供给他作为创业场地。

　　决定创业后，郭韶博立即组建团队，他本人担任产品设计师、物流司机，请来儿时的玩伴、在上海从事电商行业的郭飞担任运营负责人，同时吸收其他人担任团队重要职务。这个团队“成团出道”伊始，便展现出不凡的实力，在短短几个月时间里就形成了设计、生产、电商销售、物流“一条龙”产业模式。

3D打印的微观古建筑

　　“我们现在主要制作创意微观古建筑，计划近期到老君山、函谷关、应天门实地拍照观察，做有洛阳特色的产品。此外，我们还制作一些花盆、瓶子等工艺品。将来，我们计划设计生产树脂3D打印产品，可以用于市政建设的微景观、动力船模等产品。按照计划，今后要达到每个月生产万余件产品的规模。”郭飞说，他们制作的3D打印微观古建筑、工艺品等销路不错，在拼多多、小红书等平台很受欢迎，以南方客户居多。

　　“我是个全职宝妈，来这儿上班一个多月了，感觉不错。”王沟社区居民郭瑞说，她主要负责把打印好的零件组装为成品，再装箱发快递，一上午能完成三四十件产品。

　　“我相信时间不会太长，我们能带动更多居民就业，把产业做大做强，让社区集体经济实现增收。”郭韶博说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 林涛 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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