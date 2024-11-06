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以打造“洛阳味道”特色美食 助推群众思维观念更新提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.14 09:13

　　昨日，市人大常委会主任李保国带队前往孟津区，专题调研“洛阳味道”打造工作。

　　李保国来到河图街道寨沟社区，实地察看当地特色豆腐制作工艺、精深加工及销售等情况，了解餐饮企业发展难点问题，针对“洛阳味道”选材、制作等提出意见建议。

　　李保国指出，特色餐饮不仅能满足市民游客味觉需求、提升群众生活品质，还承载着城市的文化和历史，是城市形象的重要组成部分。打造“洛阳味道”，是传承洛阳特色餐饮的重要抓手，对于弘扬河洛传统餐饮文化，推进洛阳特色餐饮高质量发展，进一步助力文旅融合，提升洛阳城市影响力具有重要意义。各县区要依托地域优势特点，注重挖掘本地资源、培育本土品牌，属地党委政府要加强引导、科学管理、创新培育，凝聚多方合力，扶持特色餐饮品牌，鼓励指导申报非物质文化遗产，打造色香味俱全的本土特色菜品，助力“洛阳味道”持续增香提质。要深入挖掘利用特色食材，以寨沟豆腐等本土食材为抓手，加强与洛阳本地餐饮企业合作，充分结合市场需求，在保证传统技艺和品质的基础上扩大生产规模，让优质食材成为助力餐饮红火的品牌单品，不断打造新的“洛阳味道”名品名菜，让美味惠及更多市民游客。要以打造“洛阳味道”特色美食助推群众思维观念更新提升，以特色餐饮传承与创新融合发展为抓手，激发群众智慧和创造力，形成浓厚氛围和强大合力，以“洛阳味道”火爆出圈，助力洛阳知名度和美誉度不断提升。(洛报融媒记者李雅君通讯员张艳艳)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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