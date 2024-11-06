洛阳市第1号总林长令：防控森林火灾 坚决把火源堵在山下林外

日前，洛阳市第一总林长和总林长共同签发2024年度第1号总林长令，就做好冬春森林火灾防控工作提出要求。

日前，洛阳市第一总林长和总林长共同签发2024年度第1号总林长令，就做好冬春森林火灾防控工作提出要求。

当前正值森林防火紧要期。做好森林防火工作，事关生态安全和林区安全。作为河南省重点林区，洛阳森林资源富集，林地面积1280万亩，森林覆盖率45.8%，设有4个一级森林火险县，6个二级森林火险县，目前全市森林消防队伍已全部靠前驻防。

第1号总林长令从五个方面，明确森林防火重点任务，全力维护人民群众生命财产和生态资源安全。

●强化组织领导，全面压实防控责任

各级林长要提高政治站位，按照“党政同责、一岗双责”要求，进一步压实防火责任，定期研究部署森林防灭火工作并扎实开展巡林。利用“三单一函”工作机制和“四级林长+护林员”管控措施，压实属地党委政府、行业监管部门、经营单位、乡(镇)和村(居)主体责任。