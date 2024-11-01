洛阳小伙儿自考专科、本科 今年法考成功上岸

最近，齐志祥收到了很多来自同事和朋友的祝福，祝贺他通过国家统一法律职业资格考试(简称法考)。

最近，齐志祥收到了很多来自同事和朋友的祝福，祝贺他通过国家统一法律职业资格考试(简称法考)。齐志祥是一名普通工人，原本仅有小学文化，十几年来边打工边学习，通过自考获得了大专、本科学历。3年前，他又向法考发起冲击，今年梦想实现。近日，记者采访了他的励志故事。

不服输，打工时不忘学习

齐志祥今年35岁，来自嵩县一个普通的农民家庭，现在是洛阳尖端装备技术有限公司的一名工人。在他家的书桌上，有《法律文书写作》《刑法攻略》等厚厚一摞法考书籍与资料。“这是其中一小部分，之前搬过一次家，我把很多资料处理了。”齐志祥说。

在齐志祥很小的时候，母亲因病去世。他上小学时成绩不错，但因家里穷，早早结束了学业。后来，他到洛阳打工，当过糕点店学徒工、工厂工人。

齐志祥虽然已走出校园，但一直怀念在教室里上课的日子。每当回忆起往事，他心里总有说不出的滋味儿，尤其听说曾经的同学纷纷考上大学，他更为自己没继续上学而难过。

“我的学习成绩不比同学们差，我有点不服气。”齐志祥说，他开始借阅同学的初中、高中课本学习。他上学时数学成绩不错，初中3年的数学知识通过自学可以应付，但学到高中阶段，就感到有些吃力了。

2010年，一个好友得知齐志祥打着工还没有放弃学习，被他的学习劲头打动，建议他自考大专文凭。“我决定试一试。”齐志祥说。