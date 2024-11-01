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明日开赛！关注这场文体旅盛宴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 17:28

　　河南省第十五届万村千乡农民篮球赛争霸赛各项准备工作已经就绪。本次赛事的东道主新安县，风光秀美，文化底蕴深厚，旅游资源丰富，将为各地参赛选手及观众奉上难忘的文体旅盛宴。

　　设施齐备，冠军“福地”

　　主办方介绍，新安县能够获得本次大赛的承办权，主要得益于当地完善的场馆设施和良好的群众体育基础。

　　近年来，新安县以满足群众日益增长的健身需求为引领，制定出台《新安县全民健身实施计划(2021—2025年)》，突出“体育+”全域融合发展导向，大力实施“健康新安”“体育强县”战略。目前，全县有大型体育场馆1座，体育公园A类2个、B类8个。所有村(社区)均按C类标准建设体育公园，配备篮球架、乒乓球台、羽毛球架、健身路径等设施。全县人均体育面积达2.7平方米，实现了主城区“10分钟健身圈”全覆盖，镇(街道)、行政村(社区)全民健身设施100%全覆盖。先后成功举办和承办了全国NBL男子篮球联赛、中美篮球对抗赛、全国毽球锦标赛、美丽中国·全国门球总决赛、环中原自行车赛、省第十四届运动会等一系列高级别赛事260余场次。

　　作为省第十四届运动会的分赛区，新安县去年承接了多项赛事。其中，备受瞩目的社会组男篮决赛就在当地举行。在现场数千名观众的呐喊助威中，洛阳队历史性夺得冠军，这一幕令人久久难忘。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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