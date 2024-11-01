2024年度洛阳市科技领军人才开始申报

记者从洛阳市科技局获悉，2024年度“洛阳市科技领军人才”即日起开始申报。 记者从洛阳市科技局获悉，2024年度“洛阳市科技领军人才”即日起开始申报。 “洛阳市科技领军人才”分为“洛阳市科技创新领军人才”和“洛阳市科技创业领军人才”两类。入选者将获得无偿项目奖励，重点推荐及参评国家级、省级人才计划等政策支持。 其中，“洛阳市科技创新领军人才”指科技型企事业单位中站在科技前沿和产业高端，核心技术能力突出、集成创新能力强、产业贡献重大、引领作用显著的科技创新专家。申报条件包括：获得国家级科学技术奖前五名主要完成人、省部级科学技术奖一等奖的前三名主要完成人、省科学技术奖二等奖的第一完成人；省级(含省级)以上实验室、重点(工程)实验室、技术创新中心等高层次创新创业平台主要技术负责人；担任省级以上重大科技项目的项目负责人等。 “洛阳市科技创业领军人才”指有重大发明和重大技术创新，运用自主知识产权(或核心技术)创建科技型企业的科技人才，或者具有突出经营管理才能的高级管理人才。申报者条件包括：科技型企业主要创办者和实际控制人，具有较强的创新创业精神、市场开拓和经营管理能力；所创办的企业具备良好的盈利能力和市场前景，至少拥有1项主营业务相关的自主知识产权，具有特色产品或创新性商业模式，技术水平在行业中处于国内领先地位等。 申报者须通过“洛阳科技大市场平台”登录企业账号，点击“科技人才项目申报系统”飘窗进行申报。报名截止时间为2024年12月15日。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）