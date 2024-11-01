全国皮划艇大赛 洛阳选手载誉而归

9日，洛报融媒记者从洛阳市青训中心获悉，在8日结束的2024年全国皮划艇静水秋季冠军赛上，代表河南出战的洛阳健儿发挥出色，夺得1金2银3铜。此次比赛中，洛阳参赛选手数量和成绩均名列全省前茅。

9日，洛报融媒记者从洛阳市青训中心获悉，在8日结束的2024年全国皮划艇静水秋季冠军赛上，代表河南出战的洛阳健儿发挥出色，夺得1金2银3铜。此次比赛中，洛阳参赛选手数量和成绩均名列全省前茅。

本次比赛为期4天，在浙江省温州市举行，由国家体育总局水上运动管理中心、中国皮划艇协会和浙江省体育局联合主办。作为国内皮划艇项目的顶级赛事，比赛吸引了包括国家队、国青队、上海队、浙江队、江苏队、广东队等20个代表队的336名运动员参加。

经过连日角逐，洛阳市青训中心培养输送的一批优秀选手在比赛中大放异彩。其中，河南省十三运会冠军路丰嘉获得男子双人划艇1000米金牌和500米项目的银牌；河南省十四运会金牌得主李晨昊获得男子500米四人皮艇银牌、500米双人皮艇铜牌以及2000米单人皮艇的第四名；吴燕鸽、刘闪两位洛阳姑娘获得女子双人划艇500米第三名以及200米项目第四名；王佳宝获得男子双人划艇1000米第三名和500米项目的第四名；小将霍富强获得男子四人皮艇500米的第五名。

近年来，洛阳皮划艇项目始终领跑全省，已连续8年蝉联年度团体总分榜第一。去年的河南省十四运会上，洛阳队以11金5银6铜的佳绩获得皮划艇项目奖牌、积分双料第一，并创造了90分钟进账4金的省运会纪录。