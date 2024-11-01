涉及古城路、通衢路、宜人路等 洛龙区将恢复、启用一批交通技术监控设备

“洛阳交警”微信公众号今日发布消息称，洛阳市公安局交警支队七大队在洛龙区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车、不按导向车道行驶、违反禁令标线、驾驶机动车接打电话等的交通违法行为，公示时间为七日(2024年12月9日至2024年12月15日)，2024年12月16日起开始抓拍。

“洛阳交警”微信公众号今日发布消息称，洛阳市公安局交警支队七大队在洛龙区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车、不按导向车道行驶、违反禁令标线、驾驶机动车接打电话等的交通违法行为，公示时间为七日(2024年12月9日至2024年12月15日)，2024年12月16日起开始抓拍。 “洛阳交警”微信公众号今日发布消息称，洛阳市公安局交警支队七大队在洛龙区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车、不按导向车道行驶、违反禁令标线、驾驶机动车接打电话等的交通违法行为，公示时间为七日(2024年12月9日至2024年12月15日)，2024年12月16日起开始抓拍。 附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为 ⑥