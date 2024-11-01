12月25日截止！洛阳元旦长跑接受报名

一年一度的元旦长跑即将来临！记者从洛阳市体育总会获悉，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛已开始接受线上报名，截止日期为12月25日，广大长跑爱好者请及时报名。
一年一度的元旦长跑即将来临！记者从洛阳市体育总会获悉，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛已开始接受线上报名，截止日期为12月25日，广大长跑爱好者请及时报名。
一年一度的元旦长跑即将来临！记者从洛阳市体育总会获悉，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛已开始接受线上报名，截止日期为12月25日，广大长跑爱好者请及时报名。
【比赛时间】2025年1月1日
【地点】洛阳市体育中心广场
【项目】半程马拉松组(21.0975公里)5000人；欢乐跑组(5公里)2500人；市直机关组(5公里)500人；伤残组(聋哑、轮椅5公里)500人；学生组(中学5公里、小学3公里)1000人；亲子跑(3公里)100组家庭(一组/两大一小或两小一大)。
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