洛邑大讲堂·赋能城市旅游第五期主题培训举行

近日，洛邑大讲堂·赋能城市旅游第五期主题培训在洛阳博物馆学术报告厅举行。

近日，洛邑大讲堂·赋能城市旅游第五期主题培训在洛阳博物馆学术报告厅举行。

当前，我市按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，着力打造“1+3”高品质古都文化体验区，加快发展城市旅游。本次活动由市委组织部主办，市文广旅局、市文物局承办，旨在深入贯彻新文旅发展理念、服务新文旅产业发展。

在培训中，抖音集团巨量引擎业务总监申茂蕾以《从爆款到长红 让目的地营销双向奔赴》为题，围绕城市IP营销、文旅营销、焕新城市品牌等内容进行了深入讲解和案例解析，市文广旅局宣传推广科科长周亚伟聚焦城市宣传营销工作，深入剖析了近年来洛阳持续“出圈”背后的“留量”密码。洛阳部分文旅企业负责人结合授课内容，就文旅营销的思路谋划、具体举措等作了交流分享。

近年来，我市坚持以文为媒“触网”“种草”，以多元化传播“精准引流、破圈出圈”，推出了一大批具有创意和影响力的宣传内容和形式，推动高效引流，做大城市流量，形成了良好的“出圈”效应。今后，我市将进一步加强与微博、抖音等社交媒体平台合作，着力构建洛阳沉浸式文旅营销矩阵，打造一批立得住、叫得响、传得开的文旅品牌，讲好“洛阳故事”，努力推动“网红”变“长红”。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李文渊)