2024出生缺陷防控遗传咨询培训班在洛开班

昨日，2024出生缺陷防控遗传咨询培训班暨中国遗传学会遗传咨询分会第十五届遗传咨询培训班在洛开班。

昨日，2024出生缺陷防控遗传咨询培训班暨中国遗传学会遗传咨询分会第十五届遗传咨询培训班在洛开班。

此次培训为期5天，共有来自全国遗传领域的临床医生、遗传咨询行业从业者及生命科学和医学相关研究人员200余人参加。包括中国科学院院士、遗传生物学家贺林，中国科学院院士、妇产科学与生殖医学家陈子江等在内的29名遗传领域专家，围绕遗传咨询与案例分析、技术规范等进行授课。

当日，洛阳市妇幼保健院与长三角遗传咨询诊疗网络签约，成为该网络理事单位。加盟长三角遗传咨询诊疗网络，将为我市遗传咨询诊疗提供强大的资源保障，可高效、便捷邀请高水平专家共同为患者会诊，进一步提高我市遗传咨询诊疗水平。

副市长王国辉参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 刘冰)