切实提升企业自主创新能力 助推全市经济社会高质量发展

7日，市委常委、常务副市长潘开名深入“万人助万企”活动分包企业，现场协调解决企业发展中遇到的困难和问题，为企业排忧解难。

7日，市委常委、常务副市长潘开名深入“万人助万企”活动分包企业，现场协调解决企业发展中遇到的困难和问题，为企业排忧解难。

潘开名先后走进阿特斯光伏电力、中浩德电子商务产业园、新强联、正大食品等，实地察看企业展厅、生产车间，详细了解企业发展历程、产品研发、生产经营等状况，并与企业负责人深入交流，了解企业诉求。

潘开名指出，创新是企业的核心竞争力，企业要始终把创新摆在首要位置，把握科技新动向、产业新赛道、市场新变化，持续加大研发投入，提升自主创新能力，牢牢掌握关键核心技术，不断提升产品核心竞争力，努力在激烈的市场竞争中立于不败之地；要坚定发展信心，抢抓政策机遇，因地制宜建设源网荷储一体化等项目，提高企业绿电使用比例，进一步降低用电要素成本，实现高质量发展。各级各有关部门要强化服务意识，持续深化“万人助万企”活动，用足用好国家支持政策，进一步优化营商环境，及时帮助企业排忧解难，为企业延伸产业链条、放大品牌效应、做强优势产业提供有力支撑，助推全市经济社会高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)

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源网荷储一体化，是指在电力系统中将电源、电网、电荷和电能储存等多个组件进行整合，形成一个协同工作的系统，进一步提高能源利用效率。 (赵晨熹整理)