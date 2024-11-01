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洛阳举行新时代文明实践志愿服务项目展示交流推介活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.09 08:14

　　昨日，洛阳市2024年新时代文明实践志愿服务项目展示交流推介活动在洛阳师范学院举行。

　　此次活动由市委宣传部、市委社会工作部主办，旨在全面展示我市新时代文明实践志愿服务的生动实践和大胆探索，促进新时代文明实践活动项目化、品牌化、精准化，推动新时代文明实践成果惠及更多人民群众。

　　在活动现场，聚焦不同服务群体的45个新时代文明实践项目依次上台展示，各项目负责人通过项目阐述、案例分享、视频展示等，讲述项目开展情况、核心优势、特色亮点及发展前景，项目种类涵盖文化文艺、卫生健康、理论宣讲、法律服务、关爱未成年人、乡村振兴、文物和文化遗产保护等。

　　市委宣传部相关负责人表示，近年来，我市紧扣“以文明实践塑新风、育新人”目标，以文明实践“种子计划”、社区邻里日、新时代文明实践集中日等为抓手，持续推动新时代文明实践工作提档升级，实现了新时代文明实践从“试点探索、农村为主”的1.0版，到“全面覆盖、城乡联动”的2.0版的跨越，眼下正向“全民文明实践”的3.0版迈进。接下来，我市将以此次活动为契机，打造出更多群众参与度高、特色鲜明、可持续运转的文明实践品牌项目，推动新时代文明实践志愿服务工作迈上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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