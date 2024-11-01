11月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.86%

11月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9285条。其中，投诉类7196条、咨询类1633条、建议类456条；已回复帖子9272条，回复率为99.86%，比10月上升0.17个百分点。

11月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9285条。其中，投诉类7196条、咨询类1633条、建议类456条；已回复帖子9272条，回复率为99.86%，比10月上升0.17个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门37个，其中32个回复率为100%；在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，回复率均为100%；在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位33个，其中31个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。11月抽查“百姓呼声”帖子5000条，抽查结果显示，有4个单位共22条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县9条、偃师区7条、伊川县3条、西工区3条。

11月“百姓呼声”未及时回复情况

职能部门

洛阳市邮政管理局 帖子总数15条 6条未回复

洛阳市司法局 帖子总数10条 1条未回复

洛阳市残联 帖子总数10条 1条未回复

洛阳市体育局 帖子总数9条 1条未回复

回复为0的单位 洛阳市民族宗教事务局(帖子总数1条)

公共服务行业

洛阳民航 帖子总数7条 2条未回复

洛阳城乡建投集团 帖子总数6条 1条未回复

(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然)