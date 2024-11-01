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涧西区天四社区：社区调解有了新帮手
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.09 08:14
矛盾调解现场

　　从频繁拨打投诉电话、不愿接社区电话，到前段时间主动为社区送锦旗表示感谢……近日，涧西区湖北路街道天四社区居民刘女士态度发生巨大转变，背后是社区工作人员、社区民警多方合力化解矛盾的实际成效。

　　刘女士居住的是商住两用小区，商户噪声扰民问题令她十分苦恼。她说，喜静的她无法忍受楼下健身房产生的噪声，希望通过物业让其闭店，并多次拨打投诉电话。

　　社区、警方、物业等工作人员发现情况属实，主动出面协调。天四社区党委副书记许丽霞介绍，一开始，刘女士希望对方音量调低并赔偿给自己一笔精神损失费，商户出于经营等方面考虑难以接受，双方一时无法达成共识。不过，大家一次次上门耐心剖析纠纷根源、讲明利害，在无形中赢得了双方的信任。今年5月，双方握手言和并签订了调解协议，商户将音量调低。至此，长期困扰刘女士的烦心事终于得到解决。

　　这是该社区利用“网格员＋调解员+社区民警＋物业＋楼栋长”矛盾纠纷调解机制化解矛盾的缩影。许丽霞介绍，在以前，这类问题仅靠社区难以解决。近来，社区借助“四官”(法官、检察官、警官、法律服务官)服务进社区的制度优势，在原有调解力量基础上，整合了社区民警、物业、律师等资源，分级分类化解矛盾纠纷。

　　天四社区服务范围涵盖23个楼院及广州市场商业街区，问题复杂多样。“有经济纠纷的双方不愿打官司，也会选择通过社区协调解决。”许丽霞说，家长里短社区还能帮忙劝劝，处理经济纠纷就有些力不从心了。

　　“社区的事本身不大，但一拖可能就是大事。”许丽霞介绍，社区力量有限，他们决定联合民警、法官等多方力量，建立协作工作机制，应对解决各类复杂问题。

　　“社区工作人员熟悉社区情况，律师可提供法律援助，我们调解经验丰富……大家通力合作，化解矛盾纠纷的效果更明显了。”社区警务室的栾警官表示。

　　许丽霞介绍，辖区群众有调解需求，可以通过网格员或直接向社区求助。结合双方矛盾点，社区协调有关单位人员进行现场调解。无法调解的案件，他们再建议双方走司法程序。这样一来，更多的矛盾纠纷在社区就能化解。

　　今年以来，天四社区已处理经济类纠纷22起，涉及金额超过6万元。许丽霞表示，下一步，社区将持续对接资源，切实提升调解能力，及时化解矛盾纠纷，促进邻里和谐。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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