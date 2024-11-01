7日，2024年洛阳市社区运动会市级决赛精彩举行。

陆地冰壶

7日，2024年洛阳市社区运动会市级决赛精彩举行。

空竹比赛

社区运动会是一项贯穿全年、覆盖全域的综合性群众赛事，以社区居民为主要服务对象，涵盖竞赛、展演、互动体验、科学健身指导等多种形式。

拔河比赛

本次比赛由市体育局、市体育总会主办，市全民健身中心、洛龙区体育局、洛阳立昂体育文化产业发展有限公司承办，比赛地点在市体育中心和文博体育公园。来自全市各县区的800多名选手参加。

飞机投弹

众星捧月

今年的市级决赛设置了国家体育锻炼标准达标测验、趣味比赛及竞技表演类项目。其中，达标测验包括30秒跳绳、800米(1000米)跑、3000米快走、1分钟仰卧举腿、立定跳远、曲线托球跑、绕杆跑、十字象限跳、坐位体前屈等9个项目，趣味比赛包括迷你高尔夫、陆地冰壶、飞盘九宫格、众星捧月、飞机投弹等项目，竞技表演类包括三对三篮球赛、空竹比赛、拔河比赛等。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 肖志伟 涂晓洛 摄影报道）