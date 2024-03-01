卢仝收到孟简寄的新茶，在诗中记录：“日高丈五睡正浓，军将打门惊周公。口云谏议送书信，白绢斜封三道印。”书信跟新茶包在一起，因是珍贵的阳羡茶，孟简用白绢密封并加了三道印。这三道印，可能就是中国古代常用的封泥。

封泥

卢仝收到孟简寄的新茶，在诗中记录：“日高丈五睡正浓，军将打门惊周公。口云谏议送书信，白绢斜封三道印。”书信跟新茶包在一起，因是珍贵的阳羡茶，孟简用白绢密封并加了三道印。这三道印，可能就是中国古代常用的封泥。

封泥又称泥封，是被用于封缄并加盖印章的泥块，主要流行于秦、汉，一直沿用到唐朝。古人将公文、信件写于木牍之上，在文字表面盖上另一块木板，然后用绳索捆缚，系结处封以泥，用印章压上印文，便形成了封泥，以防私拆。

卢仝收到的包裹，封泥啥样咱不知道，但如果你去隋唐大运河文化博物馆参观，就能看到武则天当年所得贡品的封泥——一块千年前的老泥巴。

这块白色封泥出土于隋唐洛阳城宫城遗址，部分残缺，整体呈圆饼形，直径12.5厘米，其为白灰泥质，封泥边缘有苇草缠绕的痕迹。

封泥正面有一方形印章的朱砂红印文印迹。印章篆书“扬州都督府之印”。封泥墨文隐约可见，记述了证圣元年(公元695年)扬州大都督府长史、安平郡王武攸绪与扬州都督府幕僚官员，为女皇武则天进贡方物的史实。

这块封泥是贡品的封装标记，贡品为何物不得而知，可以确定的是，这批贡品应为从隋唐大运河线路上的重要城市扬州，经运河送往京师洛阳的。卢仝收到的阳羡茶由常州发货，途经扬州，然后跟女皇收到的贡品走的就是同一条线路，只不过时间相隔百余年。这块老泥巴和卢仝的诗歌一样，都是隋唐大运河重要价值的历史见证。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静 文/图）