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多元融入！洛阳90后二胎宝妈和丈夫共创牡丹创意画
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.10 10:44

　　国画牡丹不少见，烙画牡丹也常见，但您见过将牡丹面塑、工笔国画和烙画创作等技法多元融合的文创牡丹画吗？9日上午，在洛阳市伊滨区二胎宝妈张海娟的家里，记者见到了多幅这样的作品。

　　如此特别的牡丹画是怎样创作出来的？出生于商丘的张海娟和洛阳牡丹又有怎样的缘分？咱们慢慢道来。

　　今年33岁的张海娟，2014年从景德镇陶瓷工艺美术学院艺术设计专业毕业。“我大学毕业前就作为游客来过洛阳，对洛阳的印象很好。”张海娟说，第一次来洛阳时，她就被大街小巷随处可见的牡丹花吸引，“感觉这座城市的文化气息浓厚，适合我这样的艺术青年。”

　　那次旅行在张海娟的心里种下了一颗种子，当时的她并不知道，她的命运齿轮已开始转动。

　　旅行结束后没多久，面临毕业找工作的张海娟，意外得到了一个来洛阳工作的机会。“因为喜欢这个城市，所以没有太犹豫。”就这样，2014年，张海娟因工作再次来到洛阳。

　　这次来洛，张海娟在收获事业的同时，还遇到了爱情。2015年，张海娟和同样从外地来洛打拼的高滨滨结婚。

　　“我老公是做木制品烙画的，艺术创作是我俩共同的爱好。”张海娟说，婚后，两人彻底在洛阳“安营扎寨”，在2017年和2023年又先后迎来了家庭新成员，日子平静而美好，“其间，我丈夫的事业越做越好，开了自己的烙画工作室，而我则做起了全职妈妈。”

　　回忆起那段日子，张海娟说，她不甘心一直被困在“妈妈”这一角色里而丢了自己，特别是看到丈夫常常创作出新作品，心中更是羡慕，但看看怀里年幼的孩子，她又无法割舍陪伴孩子的时光。于是，她决定利用孩子睡觉的“碎片时间”进行创作，重新拿起了画笔和刮刀，将她心中寓意幸福、美好的牡丹花以文艺作品的形式呈现出来。

　　在试验了多种材料后，张海娟最终决定用特调彩色面泥制作牡丹。按照张海娟最初的计划，她希望用工笔国画画出牡丹花的茎叶，用面塑牡丹制作立体花朵，说干就干，她的第一幅创意牡丹画很快就完成了。“国画+面塑”的搭配，不仅让她自己颇为满意，还让同为手艺人的丈夫眼前一亮。

　　“后来，我俩有一次闲聊时说起，能不能把他擅长的烙画元素也加入进去？”张海娟说，就是有了这样一次“灵感碰撞”，第一幅集合了国画、面塑、烙画“三元素”的创意牡丹画得以诞生，“这幅画现在还放在我丈夫的工作室里，许多见过的人都想买，但我不想卖，因为它对我来说，是我找寻自我的一个里程碑。”

　　随着越来越多的佳作出炉，张海娟的自信心也大大提升。她表示，接下来，她希望将面塑牡丹与油画“中西结合”，倒不是非要做出什么样的成绩，她就是想看看自己能把这一团团的彩色面泥玩出什么花样，期待在面塑牡丹创作的道路上遇见“更好的自己”，把她喜爱的牡丹花以更独特的方式展现出来。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贾莎莎 赵苗苗 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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