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以“训”备汛！洛阳市防汛抗旱工作专题培训班开班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 16:54

　　9日，洛阳市防汛抗旱工作专题培训班开班，邀请应急管理、水利气象、自然资源、城市管理等领域专家授课，着力提高各级各部门防汛抗旱指挥决策能力和应急管理水平。

　　5月15日起，洛阳市将正式进入汛期。据气象部门预测，今年汛期洛阳降水量总体偏多，夏季降水时空分布不均，极易出现暴雨、局地强对流引发的山洪、泥石流等灾害。本次培训由洛阳市防汛抗旱指挥部办公室组织，结合洛阳防汛抗旱特点，开设2024年气候趋势预测、地质灾害防治、山洪灾害防御及防汛抢险、城市排水防涝安全管理、黄河防汛与调度、防汛应急预案解读等专题讲座，参会人员还将围绕“如何构建快速高效的防范应对叫应机制”开展交流。

　　大家纷纷表示，将坚持学以致用、以学促干，进一步强化底线思维和极限思维，检视防汛体制机制完善、部门职责任务分工、应急预案编制、基础设施保障、抢险救援力量及装备准备、抢险救援队伍建设等方面短板漏洞，开展防汛抢险、应急避险等专项演练，全面提升防汛抗旱业务素养和应急处置能力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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