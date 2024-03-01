洛阳：军地联合义诊 关爱退役军人

8日，洛阳市涧西区退役军人事务局与联勤保障部队第989医院携手，在涧西区河柴广场举行退役军人大型义诊活动，弘扬拥军优属光荣传统，常态化做好退役军人及军属服务保障工作。

8日，洛阳市涧西区退役军人事务局与联勤保障部队第989医院携手，在涧西区河柴广场举行退役军人大型义诊活动，弘扬拥军优属光荣传统，常态化做好退役军人及军属服务保障工作。

活动现场，义诊医生为辖区军休老干部、退役军人、军人家属以及社区居民，进行常见病、慢性病的初步诊断，在心态、饮食、运动和预防措施等方面给予建议，并发放健康手册，让大家在“家门口”享受到便捷优质的诊疗服务。