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公益培训课，教老年人玩转短视频
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.09 10:11

　　8日，一堂生动有趣的老年人短视频培训课在洛阳市养老服务中心开课。

　　随着新媒体的兴起，短视频越来越受到老年群体的青睐。为帮助老年群体赶智能化“新时髦”，洛阳市养老服务中心邀请洛阳市邻曲间公益文化服务中心为老年人免费开展“教您玩转短视频”培训。

　　授课老师生动有趣、深入浅出的讲授，使老年学员们增进了对短视频与直播的理解和认识，并初步掌握了短视频与直播拍摄的基本技巧。

　　62岁的洛阳市民秦先生是一名短视频创作者。“我喜欢唱歌，自己有两个抖音账号，平时发布自己的唱歌视频，但还没有尝试过直播，因此我想在这堂课上学习怎样直播，然后在自己的小号先‘试试水’。”秦先生笑着说。

　　不少老年学员表示，短视频不仅使他们扩大了视野，增长了知识，也加深了与他人的情感交流与联系，给老年生活带来了快乐。许多老年学员希望通过拍摄短视频记录自己的美好生活点滴，也有老年学员希望能够拍摄知识分享、情景剧等类型的短视频。

　　洛阳市邻曲间公益文化服务中心负责人田幂表示，老年人不只是短视频的消费者，他们也渴望成为优质短视频的内容生产者。随着社会的发展，短视频为老年人提供了新的满足情感需求与实现自我价值的舞台，但同时也使老年人在智能化方面的操作中遇到许多障碍和难题。本次公益培训活动，旨在帮助更多老年人了解短视频、制作短视频，给予他们更多的智能化操作的学习机会，使其能够紧跟智能化时代的脚步。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 李思睿 许克远 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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