邻里食堂“试餐会” 大家一起来“找茬儿”

“小李，以后炒菜油再少放点儿。”“土豆豆角还得再炖得烂一点儿。”“这道番茄炒蛋的味道再淡点儿就更好了。”……今天上午，洛阳市涧西区长春社区邻里食堂里挤满了端着盘子、拿着筷子，正在“找茬儿”的老年居民。

“小李，以后炒菜油再少放点儿。”“土豆豆角还得再炖得烂一点儿。”“这道番茄炒蛋的味道再淡点儿就更好了。”……今天上午，洛阳市涧西区长春社区邻里食堂里挤满了端着盘子、拿着筷子，正在“找茬儿”的老年居民。

原来，社区邻里食堂临近开业，为在开业后能更好满足居民用餐需求，特别举办此次邻里食堂“试餐会”。“社区邻里食堂的饭菜好不好，居民说了算。”社区相关负责人介绍，接下来，他们还将根据“试餐会”上居民提的意见，对相关菜品做出相应调整。

据悉，长春社区邻里食堂正式营业后，将面向辖区行动不便的孤寡、高龄、空巢、残疾老人免费提供配送服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 何谦 文/图）