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牛！偃师这名保安能在墙上画商代出土“文物”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.09 10:03

　　近日，偃师商城遗址一保安创作“文物”墙绘的视频，引发不少网友关注。

　　8日，洛报融媒记者见到了这些墙绘作品的创作者王魏强。4月中旬至今，他已完成包括单柱青铜爵、铜尊、铜戈、鼎等在内的7件商代出土文物的墙绘创作。这些墙绘作品线条优美，将出土文物的锈迹、裂缝等细节刻画得十分逼真。

　　“能参与这些‘文物’墙绘创作，很荣幸。”王魏强说，他从中学起就喜欢画画，毕业后干过花车设计、电器销售等工作，但一直没有放弃画画。今年4月，他入职偃师商城遗址，成为一名保安。“当时我听说景区正在进行改造提升，其中包括创作墙绘作品，就自告奋勇参加了。”王魏强回忆。

　　该景区有关负责人介绍，一开始他们担心王师傅画不好，后来看到王师傅试画的作品，便决定把墙绘工作交给王师傅。就这样，王魏强展开了墙绘创作。

　　王魏强虽然喜欢画画，但画“文物”还是头一次。“看到这些出土文物的照片，我深受触动，还特意上网查询这些文物的资料。我觉得这不是一件简单的墙绘作品，而是展现商代文化的一种方式。”王魏强自豪地说。

　　在之前的“五一”假期，不少游客看到这些墙绘作品，纷纷驻足观赏，为王魏强点赞。

　　目前，王魏强正在创作商汤、伊尹等商代历史人物的墙绘作品，预计10天后将全部完成。王魏强说，“希望有更多人来偃师商城遗址‘打卡’，通过这些墙绘作品及出土文物，了解那个时代的历史文化。”(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 石丹婷 王静)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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