全省首个行政复议机关派驻法院接待窗口在涧西开设

近日，涧西区行政复议机关派驻涧西区人民法院行政复议接待窗口正式开设，这是我省首个行政复议机关派驻法院的行政复议接待窗口。

近日，涧西区行政复议机关派驻涧西区人民法院行政复议接待窗口正式开设，这是我省首个行政复议机关派驻法院的行政复议接待窗口。

行政复议机关在法院派驻行政复议接待窗口，是我市府院联动探索建立行政复议先行处理引导机制的一项创新举措。2024年1月1日，新修订的《中华人民共和国行政复议法》施行，增加了法定复议前置的案件类型，扩大了行政复议的受案范围。该接待窗口的启用，将进一步强化多元联动，畅通化解行政争议的渠道，推动行政复议和行政诉讼有效衔接，推动行政争议源头化解、实质性化解。相比行政诉讼，行政复议具有门槛低、效率高、零收费等便民利民的特点。行政复议作为行政机关的一种内部监督机制，还可以促进行政机关依法行政、自我纠错。

该行政复议接待窗口位于涧西区人民法院诉讼服务大厅，对法定应当复议前置的案件，由工作人员初审并收取材料后直接移转给复议机关，无须当事人再次到复议机关递交材料；对可以复议也可以诉讼的案件，由工作人员进行释明并引导当事人优先选择行政复议，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，让行政争议化解在基层，让群众少跑腿。

该行政复议接待窗口还提供案前释法、行政复议咨询、帮助填写行政复议申请、代收行政复议材料等服务，方便群众了解复议知识，满足群众申请行政复议的便利需求。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 吴琰)