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孟津区朝阳镇石沟村：“洋果子”变身“土特产”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 08:26
石沟村发展车厘子种植

　　“又红又大，看着真是稀罕人。”7日，在孟津区朝阳镇石沟村帝都车厘子园，负责人雷娟戴着手套，麻利地分拣已经摘下来的车厘子。果子整齐排列，颗颗透亮、红如宝石。

　　“这些是准备发往北上广深的精品果，今天采摘，明天一早就能送到。”雷娟介绍，车厘子耐运输、耐储存，通过快递让“鲜味”从枝头直达顾客手头，口感跟刚摘下来相差无几。

　　说起自己种植车厘子的经历，雷娟笑着说：“我是个‘吃嘴精’，第一次吃到车厘子，就爱上了这种口感，然后就琢磨着自己种，没想到竟把爱好发展成了事业。”

看，红如宝石般的车厘子

　　雷娟介绍，10年前，她和家人到烟台旅行，当地种植的大樱桃果大皮红，肉厚质脆，色泽诱人，轻咬一口，酸甜多汁。相比之下，洛阳本地种植的樱桃果肉细嫩、皮薄核大，不易储存和运输。经过询问，她得知这种大樱桃叫车厘子，是从国外引进的品种。

　　能不能在老家种植车厘子呢？朝阳镇石沟村位于图河上游沟谷地带，光照充足，土地肥沃，灌溉便利，适宜发展林果种植。打定主意后，雷娟多次到外地考察，引进优质种苗，2016年开始投身车厘子种植。

　　真正接触后，她才发现这活儿并不好干。车厘子有着“傲娇”的生长习性，对温度、光照、水分和土壤都十分挑剔。它喜水又不能渍水，既不抗旱又不耐涝。温度高一点，枝叶就容易打蔫；温度低一点，根系成长就会减慢，十分“娇贵”。

　　雷娟说，她苦学技术，耐心照料，种苗种下3年后如期挂果，第4年慢慢有了产量。目前，整个园区种植面积100多亩，其中50亩已经进入盛果期。品种有红灯、布鲁克斯、美早、水晶等十几个，成熟期涵盖早、中、晚3个时间段，采摘期可持续到5月底。

　　如今，车厘子种植不仅让雷娟这样的果农成为产业受益者，也为附近村民提供了家门口就业的机会。雷娟的园区每天用工量都在30人以上。车厘子已成了带动当地村民增收致富的“金果果”。

　　乡村振兴，产业兴旺是“金钥匙”。近年，朝阳镇石沟村把车厘子种植作为产业振兴的重要内容，全力推动产业规模化、标准化、品牌化发展。下一步，该村还将依托采摘经济，不断丰富乡村经济业态，形成以农兴旅、以旅促农的良性发展模式，让车厘子从“洋果子”变身“土特产”，走出一条具有特色的乡村振兴之路。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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