站位全局研究谋划推进工作 确保与市委中心工作同频共振

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委重要会议精神，通报市委重点督查事项，部署下一步工作，推动各项工作有力有序有效开展。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委重要会议精神，通报市委重点督查事项，部署下一步工作，推动各项工作有力有序有效开展。 会议指出，市四大班子办公室和市委各部委要主动站位全局研究谋划推进工作，把市委决策部署落实到具体工作中，确保与市委中心工作同频共振。要高度重视经济运行调度研判，深刻剖析经济指标背后的结构性问题，切实把经济运行监测调度具体到行业、到企业、到项目，推动经济运行保持在合理区间。要扎实组织开展党纪学习教育，以更高自觉、更高标准、更严要求，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，持续推进党纪学习教育取得扎实成效。要呵护好文旅产业发展大好局面，强化担当、主动作为、密切配合，形成齐抓文旅产业的合力。要积极争取政策性资金，调整优化贷款结构，做好风险防范，为实体经济发展增添动能。要高度重视在优质存量上做增量，支持企业增资扩产，加快与风口关联、向风口转型。要做好巡视整改后半篇文章，持续加强沟通对接，高标准完成巡视整改各项任务，切实把整改成果转化为现代化洛阳建设的实际成效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)