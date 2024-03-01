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鸩：可怕的鸟（河洛学堂）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.05.09 08:07

　　上期我们讲到“最美战神”兰陵王高长恭饮鸩憾死，鸩是什么？这得从一只鸟说起。

　　此鸟名鸩(音同镇)，鸩跟鸠虽字形相似，但差别可大了。如今我们窗外时常有斑鸠飞过或驻足，但绝对不会出现鸩鸟，即使在古代，鸩鸟也稀罕得很，可怕得紧。

　　上古奇书《山海经》记载，女几之山、琴鼓之山、玉山、瑶碧之山上都有很多鸩鸟。东晋郭璞注解称：“鸩大如雕，紫绿色，长颈赤喙，食蝮蛇头；雄名运日，雌名阴谐也。”郭璞还说，瑶碧之山上的鸩鸟非食蛇之鸩，而是“状如雉，恒食蜚(音同非)”。蜚又是什么？《山海经》中亦有说明：蜚是一种灾兽，“其状如牛而白首，一目而蛇尾”。不管是吃蛇还是吃蜚，都说明鸩鸟非凡鸟。

　　《春秋左传正义》《广志》《唐律疏议》《清稗类钞》等很多古籍都讲到鸩鸟，说它“形似鹰，大如鹗，毛黑，喙长七八寸，黄赤如金，食蛇及橡实，常居高山巅”，“巢下数十步，草木不生”，“此鸟能食蛇，故聚诸毒在其身，如将此鸟之翅搅酒，饮此酒者必死”……

　　北宋名臣范纯仁是范仲淹的次子，他在襄邑做官时，养过两只怪鸟，爱吃蛇，“(蛇)入口中即为水”，才养半年，全县的蛇都要绝迹了。待查明这怪鸟就是鸩鸟后，范纯仁大为惊骇，赶紧命人把鸟杀死烧烧埋了。

　　范纯仁是不敢养，曾经有人敢养，朝廷却不让养。西晋石崇在南方为官，得了一只鸩鸟，送回洛阳给王恺养着。后来有人在王恺家见了，上奏朝廷，朝廷立即“宣示百官，烧于都街”。

　　之所以不敢养，不让养，都是因为鸩鸟有剧毒。古人下毒，通常用鹤顶红，俗称砒霜；或者用鸩酒，就是用鸩鸟的羽毛在酒里搅一搅。皇家赐死多用鸩酒，那鸩鸟岂是一般人能养的？

　　鸩毒不仅毒性强烈，而且发作极快。《后汉书·霍谞传》中说“止渴于鸩毒，未入肠胃，已绝咽喉”，告诉人们，饮鸩止渴不可为！

　　说来说去，鸩鸟到底是什么鸟？如果真是古籍记载的样子，那八成已经灭绝了。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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