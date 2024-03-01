小区电动车停车难充电难 看看这个社区如何破解

“以前我们小区电动车乱停乱放现象很严重，自从有了这个便民车棚，电动车停放有序多了，充电也方便了。”7日，在洛阳市洛龙区定鼎门街道修文坊社区一运公司家属院，说起小区最近新建的便民车棚，居民王红连连称赞。

“以前我们小区电动车乱停乱放现象很严重，自从有了这个便民车棚，电动车停放有序多了，充电也方便了。”7日，在洛阳市洛龙区定鼎门街道修文坊社区一运公司家属院，说起小区最近新建的便民车棚，居民王红连连称赞。

一运公司家属院作为老旧小区，缺少停车棚和充电设施，飞线充电、电动车乱停乱放现象频发。前段时间，为解决一运公司家属院“停车难、充电难”的问题，修文坊社区工作人员召集小区楼组长、居民代表召开居民议事会，提出通过“居民众筹、社区兜底”的方式在小区里建设便民车棚。

会上，这一建议得到了多数人的认可。于是，社区立即开始行动，规划便民车棚的建设地点，居民、商家可自愿捐款。

老党员李保全是小区第一个主动捐款的居民，他说：“小区是咱的家，这是方便咱们自己生活的大好事，我愿意尽一份力。”

在社区工作人员、志愿者和老党员的表率作用下，居民们纷纷捐款，甚至一些长期不在小区居住的居民也贡献了力量。在一个月时间里，小区200多名居民共计捐款7000多元。其间，修文坊社区共建单位——洛阳市工信局也前来援助，捐款4300多元支持小区建设便民车棚。

“建一个具备充电功能的停车棚，大概需要花费3万多元。这次居民以及共建单位捐了一万多元，去年99公益日活动我们募集了一万多元，剩下的一万多元由社区向街道申请资金，最终便民车棚项目得以顺利实施。”修文坊社区党总支书记卢帅说。

目前，全长85米的一运公司家属院便民车棚已经搭建完成，充电桩正在加紧安装，里面可容纳约100辆电动车同时停放、充电，可以有效解决居民电动车停放难、充电难的问题，让小区环境变得更加整洁舒适和谐。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 吴正迪 文/图)