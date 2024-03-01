洛阳市启动火灾警示宣传教育月活动

近日，我市启动火灾警示宣传教育月活动，持续提升全民消防安全素质和全社会抵御灾害能力。

近日，我市启动火灾警示宣传教育月活动，持续提升全民消防安全素质和全社会抵御灾害能力。

5月是全市火灾警示宣传教育月，今年的主题是“人人讲安全、个个会应急——着力提升全社会抵御火灾能力”。其间，我市将开展消防治理专项宣传、重要节点消防宣传、全员消防安全培训、火灾疏散逃生演练和消防志愿服务等活动。同时，我市将开展消防安全重点领域大排查大起底整治、打通“消防生命通道”、多业态混合生产经营场所综合治理等行动，加大对存在火灾安全隐患行为的打击与曝光力度，并围绕第16个全国防灾减灾日等重要节点，组织基层消防救援人员、消防志愿者等深入城市广场、旅游景区、城乡社区、交通场站等人员密集场所，借助消防安全知识手册、消防宣传海报等开展消防安全宣传推广活动。

此外，我市还将充分利用门户网站等平台，大力宣传违规留宿住人、违规使用易燃可燃装修材料、违规安装铁栅栏、违规动火作业等行为的危害，并组织机关单位、企业等开展火灾疏散逃生演练，提升其防范火灾能力水平，增强其消防安全意识和自救能力，确保全市火灾总体形势平稳。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）