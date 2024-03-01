男童的脚被电动车“咬住” 消防队员扩张保险杠救援

近日，洛阳市洛龙区宝龙夜市街上，一个小孩的脚被卡住了，急需救援。洛阳市消防救援支队消防队员接到求助，立即前往现场处置。

近日，洛阳市洛龙区宝龙夜市街上，一个小孩的脚被卡住了，急需救援。洛阳市消防救援支队消防队员接到求助，立即前往现场处置。

消防队员到达现场看到，一名男童的脚被卡在电动车后轮与保险杠之间的缝隙里，孩子的脚腕因长时间受挤压已出现红肿。消防队员观察完电动车的构造，决定使用液压工具组对保险杠实施扩张。

为避免在救援过程中对孩子造成二次伤害，消防队员一边通过聊天的方式分散孩子的注意力，一边利用救援工具从电动车后轮处对保险杠进行扩张。经过一番紧张救援，消防队员成功将孩子的脚取出。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）