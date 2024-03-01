洛阳各县区积极开展基层党组织书记党纪学习教育集中培训

“学条例、明纪律，这场培训会很及时，也非常实用。”近日，参加完区里组织的培训，洛龙区开元路街道天元社区党委书记王蕊说，此次培训对社区干部依规依纪依法履职尽责具有很强的指导性，自己收获满满。

“学条例、明纪律，这场培训会很及时，也非常实用。”近日，参加完区里组织的培训，洛龙区开元路街道天元社区党委书记王蕊说，此次培训对社区干部依规依纪依法履职尽责具有很强的指导性，自己收获满满。

连日来，洛阳各县区认真学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神，积极开展基层党组织书记党纪学习教育集中培训活动，教育引导基层党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把党的纪律建设实效转化为推动现代化洛阳建设的强大动力。

新安县委组织部联合县纪委监委召开全县村(社区)基层党组织书记党纪学习教育培训暨廉政警示教育会议，对基层党支部如何开展党纪学习教育、支部书记如何抓好支部建设进行讲解。会上还对新修订的《中国共产党纪律处分条例》(简称《条例》)进行了专题辅导，并通过观看专题警示教育片、通报全县农村党员干部违纪违法情况及剖析典型案例、纪委书记上廉政教育专题党课等方式，进一步帮助村(社区)党组织书记搞清楚党的纪律规矩是什么，弄明白能干什么、不能干什么，做到心中有戒、令行禁止。

宜阳县举行党纪学习教育基层党组织书记培训班，全县基层党组织书记、驻村第一书记、党务工作者、纪检干部等一千余人参加培训。会议采取“主会场现场培训+乡镇分会场视频培训”的形式，通过专题辅导、交流研讨等方式，确保参会人员充分认识开展党纪学习教育的重大意义，准确把握目标任务、方法措施，学懂弄通《条例》的规定要求，当好开展党纪学习教育的“明白人”“领头雁”，以高质量的党纪学习教育为建设“宜居宜业富强宜阳”提供坚强纪律保障。

洛龙区在对社区、农村社区党组织书记培训的基础上，将培训范围扩大到全区企业、机关、学校、医院等单位345名基层党组织书记，保证基层党组织在先学一步的基础上“不落一人”。同时，在集中培训时，该区播放本地违法违纪案例警示教育片，以身边的反面典型时刻警醒广大基层党组织书记紧绷纪律之弦，做到遵规守纪。

“今天的警示教育活动很深刻，场馆内的案例就发生在我们身边，让我深受教育。”4月25日，在偃师区举行的基层党组织书记党纪学习教育专题培训班上，一名村党支部书记在参观偃师区纪委监委一体推进“三不腐”教育展馆时，深有感触地说。偃师区培训以课堂讲学、参观见学相结合的方式举行，对全区315名区直各单位机关党组织书记、各镇(街道)副书记及村(社区)党支部书记进行了集中培训。参训人员表示，要把党纪学习教育作为提升思想认识、理清工作思路、转变改进作风的重要契机，真正做到学纪、知纪、明纪、守纪，做忠诚干净担当的好干部。

伊滨区以“线上+线下”方式，组织开展基层党组织书记党纪学习教育集中培训会。培训以《让铁纪长牙让党员知止》为题，邀请市委党校专家专题授课，对《条例》逐章逐条解析，阐释主旨要义和规定要求，推动党员干部进一步提升纪律意识，切实增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）