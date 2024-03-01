新安县仓头镇王村：好山好水看不足 好路通向好日子

新安县仓头镇有座鹰嘴山，紧临黄河，三面环水，是典型的半岛地形。连日来，天朗气清，游客们在登顶时刻，被眼前的美景吸引了。

陈秋芬在厨房备菜

新安县仓头镇有座鹰嘴山，紧临黄河，三面环水，是典型的半岛地形。连日来，天朗气清，游客们在登顶时刻，被眼前的美景吸引了。

经营农家饭店的两口子“累并快乐着”

当游客们在山顶流连忘返时，山下的王村里，经营农家饭店的刘继辉、陈秋芬两口子正“累并快乐着”。陈秋芬在厨房里“闪转腾挪”，切菜间隙不忘转身掀开锅盖瞅一眼；院子里，身穿胶皮围裙的刘继辉忙着给顾客做鱼，他们的女儿刘倩楠站在一桌顾客旁边，一边听菜名，一边用笔在便笺上飞快地写着字。

一盘盘热气腾腾的特色农家菜陆续上桌，顾客们举筷品尝，纷纷点赞。有喜欢拍抖音视频的顾客，还专门喊来陈秋芬，为她录了一段“广告”。

“咱村靠着黄河，风景好，还有牡丹花，路也方便，从清明节到现在都没断过游客。”陈秋芬的手里活计不停，脸上笑容不断。

“交旅融合”铺就乡村致富路

刘继辉、陈秋芬两口子同岁，今年46岁，都是王村人，前些年两口子一直在外打工。

鹰嘴山风景区建成后，县里、镇里、村里大力发展“交旅融合”，把好设施、好公路、好政策带给了村民。黄河山水美景和王村牡丹因此渐渐有了名气和人气。2022年，头脑活络的陈秋芬萌生了回老家开农家饭店的想法，得到了丈夫的支持。

“老房子还在，门口就是新修的公路，不愁没生意。”陈秋芬说，他们两口子商量后，决定陈秋芬先回老家，找人把老房子翻修一下，等刘继辉在外边交接好工作之后就回去，一起把夫妻店开起来。

两口子熬过了最初的难关，逐渐把生意做了起来。如今，两口子经验丰富、分工明确，每天早上6点多起床，上山采摘野菜，回来洒扫庭院、收拾桌椅，男的杀鱼、女的备菜，确保10点多做好一切准备工作，静待客人上门。

“我清明节就回来帮忙了，最近客人不少，得多帮父母分担点儿。”刘倩楠去年大学毕业回乡工作，每逢双休日、节假日就会回来帮忙。刘倩楠学的是会计专业，一回来就成为服务员和收银员，那种学以致用和能为父母分忧的高兴劲儿常常溢于言表。

旅游公路成为村民的“聚宝路”

陈秋芬的饭店斜对面不远，有个农家宾馆，两层楼，8间房，干净整齐，这里的老板是刘倩楠的姑姑刘继红。临近中午，她正在院里晾晒床单。

“我也是那时候回来的。”刘继红说，弟弟和弟妹打算回老家开农家饭店时，也劝她回家一起干，一家开饭店，一家开宾馆，不仅能让游客吃好，还能住好。一开始，刘继红半信半疑，有点儿犹豫，没有答应他们。过了小半年，刘继辉和陈秋芬的生意站住了脚，刘继红才下定决心回乡创业。

“从清明节到现在，生意一直不错。”刘继红说，天气暖和以后，每到双休日、节假日，县城、市里和外地来的游客络绎不绝，房间经常不够用。特别是2024问鼎中原自行车骑游大会近日在鹰嘴山风景区举行，依山蜿蜒、傍河而走、伴花而美的黄河古都一号旅游公路成了骑行爱好者的竞技场，也成了村民的“聚宝路”。

“有好山、好水、好路，我们肯定会有好日子。”刘继红说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高月 文/图)