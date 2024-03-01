这个四月，中老年人同样在洛阳“沉浸”新文旅

近年，洛阳文旅频频“出圈”，天南海北的朋友纷至沓来，感受城市文化和“宠客”之道。文旅发展给洛阳市民的生活带来了很大变化：来一次汉服之旅、看一场沉浸式演艺，丰富生活的同时，也让中老年朋友越来越深刻地感受城市的青春活力。

围桌而坐，居民们有啥说啥

●时间：4月17日

●地点：涧西区武汉路街道武汉路社区党群服务中心

●主持人：王春艳 武汉路街道武汉路社区居委会副主任

●开场白：近年，洛阳文旅频频“出圈”，天南海北的朋友纷至沓来，感受城市文化和“宠客”之道。文旅发展给洛阳市民的生活带来了很大变化：来一次汉服之旅、看一场沉浸式演艺，丰富生活的同时，也让中老年朋友越来越深刻地感受城市的青春活力。

嘉宾出场

辛少云：武汉路社区居民，76岁

观点：与朋友开启汉服之旅

今年牡丹文化节期间，一位北京的朋友来洛阳看牡丹，我们先后去了洛邑古城、龙门石窟、中国国花园，身着汉服的“小姐姐”给这位朋友留下了深刻印象。被众人感染，朋友当即决定做一次汉服妆造，开启汉服之旅。

走在街头，沉浸式游玩的感受油然而生：“大唐公主”点咖啡、“90后”女生穿汉服表演、“孙悟空”成了烧烤师傅……朋友笑言：“在洛阳，汉服成了常服，随处可见‘各朝佳人’‘各路神仙’。”

我和朋友各租了一套汉服，到洛邑古城拍照，留下了美丽的瞬间。在茶馆品茶聊天，看着周围古色古香的建筑与湖中的小船，有种“舟行碧波上，人在画中游”的惬意。不仅如此，在茶馆，我们还遇到了一些喜欢汉服文化的年轻人，与他们聊了很多关于汉服和传统文化的话题，探讨了汉服的设计和制作细节。朋友说：“洛阳是一座有氛围、文化底蕴深厚、有活力的城市。”

王立英：武汉路社区居民，56岁

观点：沉浸式演艺让历史文化“活起来”

近几年，我曾“打卡”很多实景演出，感觉历史文化“活起来”了。

我体验了应天门遗址博物馆推出的《唐宫乐宴》演艺，穿汉服、登阙楼，为“武皇”献礼……身临其境地感受盛唐风情，丰富的互动体验活动，让现场观众“一秒入戏”。当时，很多外地游客都感叹不虚此行。

还有洛阳大河荟推出的《寻迹洛神赋》，如帘水幕倾泻而下，身着华服的“洛神”裙裾飞扬；龙门石窟佛像前，“千年前”的工匠附岩“开凿”不朽传奇……在现场，我感觉跟随演员“穿越”到不同时空中，感受洛阳悠久的历史文化，参与感、互动感强。

沉浸式演艺丰富了中老年人的生活，让我们用另一种方式了解更多“洛阳故事”。