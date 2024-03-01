认清产业发展的大环境——二论加快建设现代化产业体系

在近日举行的全市产业发展观摩暨推进会上，市委书记江凌聚焦下一步全市产业发展工作，着重讲了三方面意见，首要的就是深刻指出当前产业发展呈现出企业投资意愿不强、行业企业分化明显、集群发展态势突出、招商引资竞争激烈等特点，要求各地各部门认清产业发展的大环境，把准大局大势，把工作抓到点子上，为我们抓产业进一步厘清了思路、提供了遵循。

“常思大局，其去有向；常观大势，其为有力。”

在近日举行的全市产业发展观摩暨推进会上，市委书记江凌聚焦下一步全市产业发展工作，着重讲了三方面意见，首要的就是深刻指出当前产业发展呈现出企业投资意愿不强、行业企业分化明显、集群发展态势突出、招商引资竞争激烈等特点，要求各地各部门认清产业发展的大环境，把准大局大势，把工作抓到点子上，为我们抓产业进一步厘清了思路、提供了遵循。

看不清形势，就很难把控趋势；辨不清方向，就难以走对路子。只有认清了大环境，才能头脑清醒、思路清晰，朝着目标一步一个脚印走下去，干出扎扎实实的业绩。

诚如这次会议分析的那样，当前，伴随着对成本依赖较大的低端制造业向东南亚地区转移，欧美国家全力推动高端制造企业回流，两头挤压、瓜分市场之下，不少企业陷入发展困境，投资意愿不强。在行业企业分化上，一头是传统产业成本上涨、价格下跌、竞争力削弱，一头是新兴领域资本扎堆、扩张加速、内卷严重，都在面临重新洗牌。对于地方产业呈现集群发展态势，转向垂直整合、链式发展，这既符合产业发展一般规律，也是先行地区的经验证明。而随着优质企业与项目资源趋于稀缺，各地招商引资竞争愈演愈烈，好招的项目质量难保证，优质的在争抢之下招引代价又很大……面对复杂多变的大环境，只有应时而变，才能与时俱进。基于此，这次会议分别给出应对之策，也就是高度重视有投资能力和投资意愿的优质企业、把握行业分化趋势、强化集群思维、优化招商引资策略，助力我们真正把劲儿用在刀刃上。

高度重视有投资能力和投资意愿的优质企业，就是“开采钻石”。越是风雨兼程，越显珍贵。在内需不足、外需承压的双重压力下，依然保有投资能力和意愿的企业，就像地层深处的钻石，形成自地质高压，无论大小，都需要我们格外重视，全力助其做大做优，以企业的成长带动产业的发展。

把握行业企业分化趋势，就是“沙里淘金”。分化是产业发展的必经过程，正如白色家电行业，早期起步时全国有数百家相关企业活跃在市场舞台，而今历经数轮洗牌，仅剩下了几家龙头。今天，我们正以“四新一装备”等风口产业为重点加快重塑产业格局，这既是挑战也是机遇，选准产业赛道，精准招引项目，帮助支持有条件的企业在行业洗牌中脱颖而出，我们就能“沙尽之时见真金”，于新一轮产业重构中崭露头角。

强化集群思维，就是“养殖蜂群”。成群而居、高效协作，让蜂群得以源源不断享受到花蜜的甜。同样，对一个地方来说，企业之间不相配套、单打独斗，难成“气候”，上下游、左右链企业集群发展，才能温润产业发展的大环境，铸就区域发展的竞争力。洛龙围绕光电产业链“链主”企业中航光电以商招商，引进湖北超卓、苏州音讯等一批腰部企业，建设8个相关中小企业科创园，集聚光电配套企业210家，累计可增加产值58亿元，正是一个有力证明。

优化招商引资策略，就是“看土施耕”。越是竞争白热化，越要保持头脑冷静，不能不顾自身“土壤”条件，“别人种啥我种啥”，而是要梳理清楚自身基础和优势，因地制宜、精准招商，“耕好自家田”。同时，也要更加注重存量企业发展，千方百计把现有优势企业做大做强，在存量上做增量。

“人不能要求环境适应自我，只能自我适应环境。”

四类特点，四项对策，一个共同指向就是让我们尽快地认清产业发展大环境，在适应环境中驾驭环境、改变环境。也唯如此，我们才能在重塑产业格局、建设现代化产业体系的大路上行稳致远。(洛平)