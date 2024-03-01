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河洛地理：寻迹洛阳十三朝 后梁

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源: 洛阳网 2024.04.30 08:35

 

隋唐洛阳城宫城

　　“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。

　　洛阳是北宋西京，这里“河山控带，形胜甲于天下”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的建都史长达1500年。

　　“昔三代之居，皆在河洛之间。”2000多年前，西汉史学家司马迁在《史记·封禅书》中如是说。今天，在洛阳腹地的伊洛平原上，沿洛河一线分布着五大都城遗址，分别为夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城，称为“五都荟洛”。

　　隋唐洛阳城是隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋的都城。

　　晚唐政治腐败，风雨飘摇，在安史之乱和黄巢起义的双重打击下，唐王朝濒临崩溃，名存实亡。天祐元年(公元904年)，权臣朱温挟持唐昭宗迁都洛阳，同年密谋弑君，扶植昭宗之子李柷上位，是为唐哀帝。

　　天祐四年(公元907年)，唐哀帝被迫禅位，朱温自立为帝，改元开平，定都开封，建立后梁政权。

　　自此，中国历史进入了一段动荡不安的大分裂时期：在短短半个多世纪里，中原先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周5个王朝，史称“五代”；它们与南方的前蜀、后蜀、南吴、南唐等10个割据政权对峙称雄，统称“五代十国”。

　　后梁是五代中建国最早、疆域最小的王朝，其领土大致分布在黄河中下游，包括今河南、山东两省，陕西、湖北大部，以及河北、宁夏、山西、安徽、江苏等省部分地区。

　　洛阳位居“天下之中”，自古乃兵家必争之地。五代军阀混战，洛阳首当其冲，城头变幻大王旗，城池屡毁屡建。朱温重用亲信罗绍威、河南尹张全义等人，对洛阳进行恢复性建设，修缮宫殿，重建太庙，并于开平三年(公元909年)，把都城从开封迁到了洛阳。

　　迁都之举并未保后梁江山稳固。后梁太祖朱温残忍好杀，上梁不正下梁歪，他的儿子们同室操戈，互相屠戮，子弑父，弟杀兄，卖官鬻爵，横征暴敛，尽失民心。后梁政权犹如昙花一现，仅仅维持了十几年便迅速土崩瓦解。

　　龙德三年(公元923年)，后唐庄宗李存勖派兵攻入开封，后梁末帝朱友贞(又名朱瑱)自杀，后梁灭亡。

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[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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