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洛阳古墓博物馆（河南古代壁画馆）“五一”正常开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳古墓博物馆 2024.04.29 11:55

　　今日洛阳古墓博物馆（河南古代壁画馆）微信公众号发布消息称，该馆5月1日至5月5日正常开放。其中，5月1日至4日，延时开放至20:00(19:00停止入馆)。

 

尊敬的观众朋友们：

　　2024年五一假期将至，为满足广大游客的参观需求，洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)5月1日至5月5日(周三至周日)正常开放。其中，5月1日至4日，延时开放至20:00(19:00停止入馆)。咨询电话：037962265740

　　洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)

　　2024年4月29日
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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