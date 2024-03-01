洛阳古墓博物馆（河南古代壁画馆）“五一”正常开放

今日洛阳古墓博物馆（河南古代壁画馆）微信公众号发布消息称，该馆5月1日至5月5日正常开放。其中，5月1日至4日，延时开放至20:00(19:00停止入馆)。
今日洛阳古墓博物馆（河南古代壁画馆）微信公众号发布消息称，该馆5月1日至5月5日正常开放。其中，5月1日至4日，延时开放至20:00(19:00停止入馆)。
今日洛阳古墓博物馆（河南古代壁画馆）微信公众号发布消息称，该馆5月1日至5月5日正常开放。其中，5月1日至4日，延时开放至20:00(19:00停止入馆)。
尊敬的观众朋友们：
2024年五一假期将至，为满足广大游客的参观需求，洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)5月1日至5月5日(周三至周日)正常开放。其中，5月1日至4日，延时开放至20:00(19:00停止入馆)。咨询电话：037962265740
洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)
2024年4月29日
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