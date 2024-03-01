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助力民宿产业发展！洛阳探索破解小微企业和个体工商户融资难
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.15 13:20

　　“能够申请贷款，让我们有了扩大经营规模的底气，以全新面貌迎接2个月后的暑期旅游旺季。”15日，在洛阳市洛邑古城附近开办民宿的张先生笑着告诉洛报融媒记者。

　　张先生的“底气”，源于14日举行的一场专门面向洛阳民宿从业者的政银企(个)洽谈会。近年，洛阳文旅频频“出圈”，带动城市民宿产业发展。以老城区为例，今年元旦至今，该区已新登记注册民宿200余家。随着外地游客和市民的多元化需求不断增加，洛阳的民宿产业也要不断提升品质和特色，才能吸引更多的客源。

　　“硬件设施方面，比如房屋改造和装修，资金投入较大。"洛阳市市场监管局相关科室负责人介绍，为了解决小微企业、个体工商户的融资需求，该局以政银合作为纽带，积极联系金融机构量身打造合适的融资产品，经过多方洽谈，工商银行洛阳分行创新为洛阳辖区5A、4A景区周边民宿或酒店推出“豫游民宿贷”。

　　据悉，“豫游民宿贷”主要用于民宿和酒店日常经营或升级改造的融资需求，商户申请资格评定将基于其民宿或酒店的入住人次及入住率，以及其他经营数据和征信数据等。其中，单户融资限额最高为500万元，纯信用模式最高200万元。今年4月，该局在栾川首批试点“豫游民宿贷”，目前已为21户民宿从业者办理贷款2021万元。

　　洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，去年由该局牵线搭桥，洛阳政银企(个)合作共为小微企业、个体工商户发放贷款4.48亿元，切实缓解了小微企业融资难、担保难等实际难题。下一步，该局将持续强化“政府部门围着企业转”意识，加大帮扶企业力度，深入细致开展“政银企”合作，助力非公经济健康发展，为推动洛阳新文旅持续出圈、叫响品牌贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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