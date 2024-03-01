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娱洛阳 嗨翻天（五月相约浪漫洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.29 08:26

开启“元宇宙时代”

　　穿行在繁花似锦的神都，感受历史与文化的厚重、古典与现代的交融……当前，我市创新打造沉浸式文旅新场景，让游客从单纯的观光向可参与、可互动的沉浸式体验转变。

　　记者整理了我市多个沉浸式新场景，带领大家娱在洛阳，开启欢乐五一。

　　洛阳5G+XR元宇宙产业园

　　●时间

　　5月1日至5日

　　●地点

　　涧西区周山大道与建设路交叉口附近

　　●内容

　　从赛博朋克风格的“龙门石窟”“白马寺”“天堂明堂”，到聚焦各类虚拟现实体验，只需戴上眼镜便可瞬间穿越，或置身山顶体验山谷飞行，或身骑白马挑战赛道闯关，或乘坐飞船窥看太空景色……一个个现代与未来感十足的全新“洛阳故事”，将带给游客别样感受。

九洲池内的精彩演艺

　　隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池

　　●时间

　　5月1日至5日

　　●地点

　　西工区唐宫中路与宫隅路交叉口北侧

　　●内容

　　体验沉浸式全感VR项目《风起洛阳》。

　　游客坐上元宇宙“时空穿梭机”，即可穿越到1300多年前的“神都”，开启一场惊心动魄的奇幻冒险之旅。

　　游客通过VR穿戴设备，扮演剧中角色，并随着剧情、场景的变化，感受失重、震动、潮湿、炎热等，在身临其境中获得真实刺激的感受。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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