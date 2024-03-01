购洛阳 满载归（五月相约浪漫洛阳）

如今，洛阳特色商业街区处处弥漫着烟火气，成为游客来洛阳打卡的不二选择。

如今，洛阳特色商业街区处处弥漫着烟火气，成为游客来洛阳打卡的不二选择。 打卡咖啡邮局 如今，洛阳特色商业街区处处弥漫着烟火气，成为游客来洛阳打卡的不二选择。 镜头聚焦 昨日，老城区历史文化街区熙熙攘攘。 ● “丁家老号”鲜花饼店 场景：西大街“丁家老号”鲜花饼店门口人头攒动。 评议：顾客李峰说：“排队买鲜花饼很值！这是地道的洛阳味道。” ●咖啡邮局 场景：集国潮体验、沉浸互动、茶饮休闲、文化社交于一体的多元消费场景，吸引了众多游客打卡拍照。 评议：顾客李曼说：“我喝的不仅是咖啡，更是从前的车马情怀。” 五一假期，我市联动各特色商业街区、商业综合体等，按照一街区一特色，采取“演艺+体验”的形式，让游客感受浓厚的文化氛围和互动式演艺体验，解锁消费新场景的“流量密码”。 广州市场步行街一角 五一假期相关活动亮点 ●伊滨区 4月30日至5月7日每天19：30~21：00，繁华一方特色商业街区将举行文艺演出，涉及摇滚、架子鼓、舞蹈、民谣等； 将举办五一霸王餐活动，游客参与互动可获得霸王餐资格； 统一发布“繁华卡”，通过充值折扣、消费补贴、平台补贴为消费者提供购物实惠。 ●涧西区 广州市场步行街将有非遗传承人亮相，与现场市民游客互动，并邀请专业歌手现场演唱。 下一页 尾页 [1] [2]